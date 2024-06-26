Bloomberg: Ряд стран НАТО не хотят брать обязательства по долгосрочной помощи Украине

Некоторые страны Североатлантического альянса не хотят брать на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине.

Некоторые страны Североатлантического альянса не хотят брать на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации, все члены НАТО согласны предоставить Киеву в 2024 году общую помощь на сумму в размере не менее 40 млрд евро.

Однако, как указали источники агентства, в дальнейшем вопрос об оказании помощи и ее размере придется ставить снова на ежегодной основе, поскольку "политические и юридические препятствия в некоторых европейских столицах" мешают согласовать поддержку Киева сразу на несколько лет.

По утверждению агентства, существенную роль в принятии решений также будет играть положение на поле боя

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал создать фонд объемом 100 млрд долларов или 94 млрд евро в год для долгосрочной помощи Киеву, однако эта инициатива не нашла поддержки у стран НАТО. Сумма была сокращена до почти 40 млрд долларов (около 37 млрд евро), поскольку, по словам Столтенберга, именно такую сумму страны альянса тратили ежегодно на оружие для Киева с начала конфликта.