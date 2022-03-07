Bloomberg: Ряд стран ЕС высказались против членства Украины в организации

Ряд стран Евросоюза (ЕС) выступает против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление в европейское сообщество.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
"Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", - говорится в публикации.
В частности, как заявляют источники агентства, против такого решения выступили Германия и Нидерланды. Отмечается, что руководство этих стран сначала хочет услышать позицию исполнительного ведомства ЕС о степени готовности Украины к членству в союзе.