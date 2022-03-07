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Bloomberg: Ряд стран ЕС высказались против членства Украины в организации

Bloomberg: Ряд стран ЕС высказались против членства Украины в организации Ряд стран Евросоюза (ЕС) выступает против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление в европейское сообщество.
Другие страны
7 марта 2022 г. 22:12
Bloomberg: Ряд стран ЕС высказались против членства Украины в организации

Ряд стран Евросоюза (ЕС) выступает против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

"Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", - говорится в публикации.

В частности, как заявляют источники агентства, против такого решения выступили Германия и Нидерланды. Отмечается, что руководство этих стран сначала хочет услышать позицию исполнительного ведомства ЕС о степени готовности Украины к членству в союзе.

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