Bloomberg: Россия предложила Индии скидку в $5 за баррель для продолжения закупок

8 августа 2025 г. 03:20
Россия предложила Индии скидку в $5 за баррель, чтобы продолжать поставки нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российский сорт нефти Urals в индийских портах стал продаваться со скидкой более $5 за баррель по отношению к бенчмарку Dated Brent. Неделю назад скидки на нефть РФ были нулевыми.

По данным аналитической компании Kpler Ltd., дисконт появился из-за ужесточения санкций Евросоюза и США.

Ранее агентство сообщало, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно отказываются от закупок российской нефти из-за введенных 6 июля президентом США Дональдом Трампом 25%-ных пошлин на индийские товары.

Версия на азербайджанском языке Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib

