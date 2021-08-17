Раскрыты детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном" о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства. Как сообщает Report, об этом переда

Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном" о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства. Как сообщает Report, об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.

Согласно данным агентства, такая договоренность была достигнута на переговорах при участии CША в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Предполагалось, что прекращение огня в Афганистане позволит бывшему президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий.

По словам источников агентства, столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью даже для их представителей, однако бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность.

Предмет нынешних переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана", указывают источники.