Bloomberg: Президенты США и России пришли к согласию по иранскому вопросу на встрече в Хельсинки

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время июльского саммита в Хельсинки в основном обсуждали кризис в Сирии и роль Ирана в региональном конфликте.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации США.

Как сообщил источник, лидеры США и России пришли к согласию по иранскому вопросу. В частности, Трамп и Путин договорились о том, что иранские военные должны покинуть Сирию. Тем не менее, российский лидер предупредил, что Иран вывести из региона будет очень трудно.

В материале отмечается, что главы государств также обсудили кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), ситуацию вокруг спорной территории на Ближнем Востоке - Голанских высот и гуманитарную ситуацию в Сирии.