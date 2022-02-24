Bloomberg: Президент Литвы предложит дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Литва на саммите Евросоюза (ЕС) предложит дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Литва на саммите Евросоюза (ЕС) предложит дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Агентство не приводит цитаты главы литовского государства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей "ЛНР" и "ДНР" принял решение о проведении специальной военной операции.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.