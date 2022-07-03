Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро

Объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 млрд евро.

Объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые ответят в течение ближайших месяцев.

Отмечается, что Украина на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано предложит план восстановления страны, который мог бы мобилизовать сотни миллиардов евро.

План, состоящий примерно из 2 тыс страниц, очертит широкий перечень инфраструктурных проектов и проектов безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Представители Европейского Союза заявили, что блок предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро. Сейчас Еврокомиссия изучает варианты финансирования, которые включают гранты и займы.