О нас

Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро

Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро Объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 млрд евро.
Другие страны
3 июля 2022 г. 20:05
Bloomberg: Помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 млрд евро

Объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые ответят в течение ближайших месяцев.

Отмечается, что Украина на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано предложит план восстановления страны, который мог бы мобилизовать сотни миллиардов евро.

План, состоящий примерно из 2 тыс страниц, очертит широкий перечень инфраструктурных проектов и проектов безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Представители Европейского Союза заявили, что блок предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро. Сейчас Еврокомиссия изучает варианты финансирования, которые включают гранты и займы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bloomberg: “Aİ-nin Ukraynanın bərpası üçün yardımı 500 milyard avronu keçə bilər”

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi