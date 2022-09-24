Bloomberg: Первое похолодание в Европе станет испытанием для планов по энергосбережению

Арктический холод, который ожидается в Западной Европе на следующей неделе, станет первым испытанием того, насколько люди готовы отложить включение отопления в попытке сэкономить энергию и облегчить семейный бюджет.

Арктический холод, который ожидается в Западной Европе на следующей неделе, станет первым испытанием того, насколько люди готовы отложить включение отопления в попытке сэкономить энергию и облегчить семейный бюджет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По данным синоптиков, температура в Лондоне будет почти на 5 градусов ниже среднего, а ночью 27 сентября она упадет до 6,5 градусов. Франция и Испания также столкнутся с температурой на 3-4 градуса ниже сезонной нормы.

"В начале следующей недели станет еще холоднее, поскольку арктический воздух устремится на юг, а сильный северный ветер усилит ощущение холода", - сообщает Метеорологическое бюро Великобритании.

Отопительный сезон официально не начинается до октября, когда температура должна вернуться к норме, но это реальная проверка дисциплины энергопотребления в регионе, поскольку правительства пытаются сократить потребление энергии во всех сферах экономики. Европейский союз обсуждает цель обязательного снижения потребления.

В то время как правительства выделяют миллиарды евро на поддержку потребителей, борющихся с растущими ценами на энергию, есть надежда, что многие люди будут держать свои термостаты выключенными даже в холодные месяцы.