Bloomberg:Основатель WikiLeaks содержится в британской тюрьме Белмарш

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в британскую тюрьму Белмарш, в которой содержат подозреваемых в терроризме.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что информацию о нахождении Ассанжа в Белмарш подтвердил его представитель.
В настоящее время в этой британской тюрьме находятся различные преступники от низкого уровня риска до заключенных с наибольшим риском в стране.
В случае, если Ассанжа разместили в камере строгого режима, то условия его содержания могут быть жестокими и «крайне клаустрофобными», подчеркивает издание.
Отметим, что 11 апреля Ассанж был арестован в Лондоне.
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