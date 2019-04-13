Bloomberg:Основатель WikiLeaks содержится в британской тюрьме Белмарш

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в британскую тюрьму Белмарш, в которой содержат подозреваемых в терроризме.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что информацию о нахождении Ассанжа в Белмарш подтвердил его представитель.

В настоящее время в этой британской тюрьме находятся различные преступники от низкого уровня риска до заключенных с наибольшим риском в стране.

В случае, если Ассанжа разместили в камере строгого режима, то условия его содержания могут быть жестокими и «крайне клаустрофобными», подчеркивает издание.

Отметим, что 11 апреля Ассанж был арестован в Лондоне.