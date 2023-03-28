Bloomberg: Норвегия ведет переговоры с РФ о передаче председательства в Арктическом совете

Норвежские власти ведут переговоры с российской стороной о передаче в 2023 году председательства в Арктическом совете от Москвы к Осло.

Норвежские власти ведут переговоры с российской стороной о передаче в 2023 году председательства в Арктическом совете от Москвы к Осло.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление для прессы представителя норвежского правительства Мортена Хоглунда.

Как отметил главный представитель кабинета министров Норвегии по Арктике, передача полномочий после истечения срока председательства РФ в совете в мае 2023 года состоится на виртуальной встрече.

По словам норвежского чиновника, основной задачей Осло на срок двухлетнего председательства в органе станет "сохранение Арктического совета".

Хоглунд также подчеркнул, что после передачи полномочий норвежская сторона намерена возобновить "все соответствующие контакты по всем видам деятельности" в рамках организации.