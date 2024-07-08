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Bloomberg: НАТО ищет способы доступа к интернету в случае атак на подводные кабели

Bloomberg: НАТО ищет способы доступа к интернету в случае атак на подводные кабели НАТО оказывает поддержку в финансировании проекта по поиску альтернативных способов доступа к интернету в случае атак на подводные коммуникации Европы.
Другие страны
8 июля 2024 г. 22:39
Bloomberg: НАТО ищет способы доступа к интернету в случае атак на подводные кабели

НАТО оказывает поддержку в финансировании проекта по поиску альтернативных способов доступа к интернету в случае атак на подводные коммуникации Европы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным, научная программа НАТО одобрила грант в 433 тыс. евро на разработку проекта, который позволит беспрепятственно и бесперебойно перенаправлять данные с подводных кабелей на спутниковые системы в случае атак или стихийных бедствий.

Согласно информации, разработкой проекта общей стоимостью 2,5 млн долларов занимаются ученые из Исландии, США, Швеции и Швейцарии.

Руководитель научной программы альянса подтвердил, что проект был недавно одобрен и его реализация начнется в скором времени.

Напомним, что 16 апреля вице-адмирал Объединенного командования ВМС НАТО Дидье Мальтер заявил, что сеть подводных коммуникаций, от которых зависит европейская безопасность, крайне уязвима. Он отметил, что альянс должен быть защищен и стабильно использовать жизненно важную подводную инфраструктуру.

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