Bloomberg: На востоке ДР Конго повстанцы угрожают экспорту стратегически важных металлов

Повстанческие группировки блокируют на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) торговые пути, угрожая экспортным поставкам стратегически важных для мировой экономики металлов.

Повстанческие группировки блокируют на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) торговые пути, угрожая экспортным поставкам стратегически важных для мировой экономики металлов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году экспорт из провинции Северное Киву тантала, который используется в электронике и оборонной отрасли, сократился на 59% в годовом исчислении, отмечает агентство. Ситуация ухудшилась в последние месяцы в связи с приближением повстанцев из группировки "Движение 23 марта" к городу Гома, через которые идут важнейшие торговые пути на востоке ДРК.

Одновременно сами повстанческие группировки, контролирующие районы добычи, занимаются незаконным вывозом из ДРК сырьевых товаров, которые пользуются на мировом рынке повышенным спросом. По оценкам Геологической службы США, ДРК и Руанда были в 2023 году двумя крупнейшими в мире поставщиками тантала. В 2022 году на провинцию Северное Киву приходилась половина объема экспорта тантала из ДРК.