Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone

Министерство юстиции США готово подать иск против американской корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Министерство юстиции США готово подать иск против американской корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет уже третий случай за последние 14 лет, когда Минюст подает в суд на Apple за нарушения антимонопольного законодательства.

Агентство отмечает, что иск будет подан в рамках антимонопольной борьбы администрации президента США Джо Байдена с американскими технологическими гигантами.