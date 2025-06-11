Bloomberg: Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь

Соглашение по исключению Мексики из перечня стран, облагаемых 50% пошлинами при ввозе стали в США, может быть подписано в ближайшее время.

Соглашение по исключению Мексики из перечня стран, облагаемых 50% пошлинами при ввозе стали в США, может быть подписано в ближайшее время.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет не о полной отмене торговых тарифов на металл из латиноамериканской страны. Свободными от пошлин будут лишь "поставки в объемах ниже исторической нормы".

Уточняется, что такие ограничения частично повторяют аналогичное соглашение времен первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021), однако в нынешней версии договора рестрикции будут менее жесткими.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увеличении таможенных пошлин на импорт стали с 25% до 50%. Также сообщалось, что увеличение пошлин затронет и американский импорт алюминия. Новые тарифы вступили в силу 4 июня.