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Bloomberg: Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь

Bloomberg: Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь Соглашение по исключению Мексики из перечня стран, облагаемых 50% пошлинами при ввозе стали в США, может быть подписано в ближайшее время.
Другие страны
11 июня 2025 г. 03:38
Bloomberg: Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь

Соглашение по исключению Мексики из перечня стран, облагаемых 50% пошлинами при ввозе стали в США, может быть подписано в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет не о полной отмене торговых тарифов на металл из латиноамериканской страны. Свободными от пошлин будут лишь "поставки в объемах ниже исторической нормы".

Уточняется, что такие ограничения частично повторяют аналогичное соглашение времен первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021), однако в нынешней версии договора рестрикции будут менее жесткими.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увеличении таможенных пошлин на импорт стали с 25% до 50%. Также сообщалось, что увеличение пошлин затронет и американский импорт алюминия. Новые тарифы вступили в силу 4 июня.

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