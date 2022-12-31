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Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд

Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд Состояние Илона Маска уменьшилось с конца 2021 года более чем на 200 млрд долларов США, это самая большая сумма, которую когда-либо терял человек в мировой истории.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 09:30
Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд

Состояние Илона Маска уменьшилось с конца 2021 года более чем на 200 млрд долларов США, это самая большая сумма, которую когда-либо терял человек в мировой истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его сведениям, состояние Маска в ноябре 2021 года составляло порядка $340 млрд, однако из-за резкого падения акций основанного им производителя электромобилей Tesla, а также после приобретения им компании Twitter за $44 млрд его активы оцениваются в $137 млрд. Это самое низкий уровень состояния Маска за последние два года.

Маск находится на второй строчке рейтинга миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Рейтинг возглавляет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние составляет примерно $162 млрд

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Версия на английском языке Elon Musk first person in human history to lose $200 billion

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