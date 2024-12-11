Bloomberg: Маск стал первым человеком с состоянием выше $400 млрд

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов США.

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров, новый рекорд обеспечила продажа акций частной компании Маска SpaceX, что увеличило его состояние на 50 млрд долларов - до 439,2 млрд долларов.

Отмечается, что после значительного снижения состояния в конце 2022 года, когда оно упало на 200 млрд долларов, финансовый рост Маска в последние месяцы оказался особенно значительным. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре дала новый импульс: акции компании Tesla выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании.

Кроме того, стоимость стартапа Маска в области искусственного интеллекта xAI удвоилась и достигла 50 млрд долларов после выборов, утверждает агентство. Предприниматель также займет ключевую роль в новой администрации Трампа как сопредседатель нового Министерства по повышению эффективности правительства США, что даст ему прямой доступ к Белому дому.

Напомним, что на этой неделе SpaceX завершила сделку на сумму 1,25 млрд долларов по выкупу акций у сотрудников и других инсайдеров, увеличив оценочную стоимость компании до 350 млрд долларов и сделав ее самой дорогой частной компанией в мире.