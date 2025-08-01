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Bloomberg: Маск пожертвовал своему политическому комитету в 2025 году $45 млн

Bloomberg: Маск пожертвовал своему политическому комитету в 2025 году $45 млн Илон Маск пожертвовал в первом полугодии 2025 года своему политическому комитету America PAC более $45 млн, став одним из крупнейших в США доноров в этой сфере.
Другие страны
1 августа 2025 г. 08:43
Bloomberg: Маск пожертвовал своему политическому комитету в 2025 году $45 млн

Илон Маск пожертвовал в первом полугодии 2025 года своему политическому комитету America PAC более $45 млн, став одним из крупнейших в США доноров в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подобные взносы свидетельствуют о том, что самый богатый человек планеты "пока не готов уйти из политики", несмотря на сделанные в мае на Катарском экономическом форуме в Дохе заявления о значительном сокращении расходов в будущем на поддержку политических кампаний, полагают в агентстве.

Первые шесть месяцев 2025 года оказались непростыми для Маска, который до недавних пор координировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и фактически входил в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа. Маск активно поддержал президентскую кампанию Трампа в 2024 году, пожертвовав, по оценке американских СМИ, $119-150 млн через America PAC.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

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