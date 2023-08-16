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Bloomberg: Лидер Южной Кореи готов обсуждать с США и Японией расширенное сдерживание КНДР

Bloomberg: Лидер Южной Кореи готов обсуждать с США и Японией расширенное сдерживание КНДР Республика Корея (РК) готова к возможному проведению консультаций с США и Японией о расширенном сдерживании КНДР.
Другие страны
16 августа 2023 г. 14:24
Bloomberg: Лидер Южной Кореи готов обсуждать с США и Японией расширенное сдерживание КНДР

Республика Корея (РК) готова к возможному проведению консультаций с США и Японией о расширенном сдерживании КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отметил, что его правительство открыто к отдельным консультациям Республики Корея, США и Японии. Вашингтон и Токио запустили постоянный двусторонний диалог по этой теме в 2010 году. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты своего союзника.

Он также выразил надежду на то, что предстоящий 18 августа трехсторонний саммит в США позволит достичь договоренности об укреплении потенциала сдерживания "ядерной и ракетной угрозы" со стороны КНДР. Президент отметил, что на встрече на высшем уровне предстоит обсудить и способы "наращивания трехсторонних оборонительных учений".

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