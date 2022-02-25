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Bloomberg: Китай временно приостановил закупку российской нефти

Bloomberg: Китай временно приостановил закупку российской нефти Китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ. Пауза необходима, чтобы оценить потенциальные последствия вторжения России в Украину.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 14:23

Китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ. Пауза необходима, чтобы оценить потенциальные последствия вторжения России в Украину.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

Проблемы связаны с тем, что в условиях новых санкций против РФ некоторые банки отказываются открывать аккредитивы покупателям российской нефти. Китайские нефтетрейдеры ожидают, что ситуация с финансированием поставок и проведением платежей прояснится в ближайшие дни.

Вчера Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не планирует немедленных нефтяных интервенций. На вопрос о том, готов ли Китай распечатать свои стратегические резервы, если США предпримут усилия по координации продаж для сдерживания цен, представитель министерства ответил, что Пекин рассмотрит этот вариант, когда геополитическая ситуация стабилизируется.

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