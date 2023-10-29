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Назван возможный срок операции Израиля в секторе Газа

Назван возможный срок операции Израиля в секторе Газа Кампания Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев.
Другие страны
29 октября 2023 г. 22:57
Назван возможный срок операции Израиля в секторе Газа

Кампания Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников.

Так, США и другие союзники оказывают давление на Израиль, чтобы еврейское государство конкретизировало свои цели, а также обрисовало видение того, что произойдет дальше.

По словам чиновников, эта кампания преследует другую цель, в отличие от предыдущих конфликтов с сектором Газой, когда план заключался в том, чтобы оставить ХАМАС "ослабленным, но стоящим на ногах".

"Теперь правительство Израиля хочет уничтожить его как организацию и обеспечить, чтобы Газа больше не была источником антиизраильского насилия", - сказано в сообщении.

Источники Bloomberg также заявили, что службы безопасности Израиля создали группу, целями которой будут все лидеры ХАМАС, причастные к атаке на Израиль 7 октября. Кроме того, по информации источников, еврейской государство собирается создать буферную зону для предотвращения повторных атак из Газы.

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