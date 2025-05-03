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Bloomberg: Израиль может в ближайшие дни расширить военную операцию в Газе

Bloomberg: Израиль может в ближайшие дни расширить военную операцию в Газе Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа в ближайшие дни.
Другие страны
3 мая 2025 г. 22:32
Bloomberg: Израиль может в ближайшие дни расширить военную операцию в Газе

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназваный источник, знакомый с планами Тель-Авива.

"Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, в ближайшие дни, и скоро начнет призывать десятки тысяч военнослужащих запаса", - говорится в сообщении.

По данным источника, это решение было принято после заседания кабинета безопасности страны, прошедшего в пятницу.

Напомним, что в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail yaxın günlərdə Qəzzada hərbi əməliyyatı genişləndirə bilər

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