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Bloomberg: Иран может атаковать инфраструктуру вокруг Хайфы

Bloomberg: Иран может атаковать инфраструктуру вокруг Хайфы Иран или ряд проиранских групп могут нанести удар по инфраструктуре рядом с городом Хайфа во избежание жертв среди мирного населения Израиля.
Другие страны
14 августа 2024 г. 23:29
Bloomberg: Иран может атаковать инфраструктуру вокруг Хайфы

Иран или ряд проиранских групп могут нанести удар по инфраструктуре рядом с городом Хайфа во избежание жертв среди мирного населения Израиля.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, одним из ответов на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может стать атака на инфраструктуру вокруг израильского города Хайфа, которая не приведет к жертвам среди гражданского населения.

Это связано с тем, что гибель мирных жителей может вызвать "разрушительный ответ Израиля". При этом источник считает, что атакует, возможно, не Иран, а "иранские доверенные лица".

"Более масштабный удар, вероятно, может включать такие цели, как опреснительные установки Израиля, ядерный реактор или военные объекты страны", - утверждает агентство.

Также источники предполагают, что Иран может начать "разрушительную кибератаку".

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: İran Hayfa ətrafındakı infrastruktura hücum edə bilər

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