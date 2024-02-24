Bloomberg: Intel произведет для Microsoft процессоры на $15 миллиардов

Американские компании Intel и Microsoft подписали договор о выпуске современных процессоров.

Американские компании Intel и Microsoft подписали договор о выпуске современных процессоров.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

Производством обрабатывающих устройств займется дочерняя компания Intel Foundry. Уточняется, что оборудование будет изготовлено по техническому процессу Intel 18A. Как сообщается, сумма заказа составила $15 млрд.

"Мы находимся в разгаре захватывающей смены платформы, которая коренным образом изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли", — сказал руководитель Microsoft Сатья Наделла, добавив, что у компании появилась необходимость в сильном партнере, который смог бы обеспечить ее современными процессорами.

В статье говорится, что Intel на пути к повторению успеха тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит працессоры в сотрудничестве с корпорациями Apple, Qualcomm и AMD. Авторы материала отметили, что IT-гиганты организовывают собственное производство полупроводников, чтобы меньше зависеть от внешних факторов.