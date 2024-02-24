О нас

Bloomberg: Intel произведет для Microsoft процессоры на $15 миллиардов

Bloomberg: Intel произведет для Microsoft процессоры на $15 миллиардов Американские компании Intel и Microsoft подписали договор о выпуске современных процессоров.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 08:02
Bloomberg: Intel произведет для Microsoft процессоры на $15 миллиардов

Американские компании Intel и Microsoft подписали договор о выпуске современных процессоров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Производством обрабатывающих устройств займется дочерняя компания Intel Foundry. Уточняется, что оборудование будет изготовлено по техническому процессу Intel 18A. Как сообщается, сумма заказа составила $15 млрд.

"Мы находимся в разгаре захватывающей смены платформы, которая коренным образом изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли", — сказал руководитель Microsoft Сатья Наделла, добавив, что у компании появилась необходимость в сильном партнере, который смог бы обеспечить ее современными процессорами.

В статье говорится, что Intel на пути к повторению успеха тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит працессоры в сотрудничестве с корпорациями Apple, Qualcomm и AMD. Авторы материала отметили, что IT-гиганты организовывают собственное производство полупроводников, чтобы меньше зависеть от внешних факторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi