Bloomberg: Индия увеличила импорт нефти ESPO из России

Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая.

Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp.

Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией, так как ранее Индия мало интересовалась российской нефтью. Однако, по мнению трейдеров, сейчас более низкая стоимость по сравнению с другими сортами из Персидского залива и Западной Африки, побудило ее к покупке.