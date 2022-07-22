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Bloomberg: Индия увеличила импорт нефти ESPO из России

Bloomberg: Индия увеличила импорт нефти ESPO из России Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая.
Другие страны
22 июля 2022 г. 18:21

Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp.

Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией, так как ранее Индия мало интересовалась российской нефтью. Однако, по мнению трейдеров, сейчас более низкая стоимость по сравнению с другими сортами из Персидского залива и Западной Африки, побудило ее к покупке.

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