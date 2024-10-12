Bloomberg: Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ

Индия нарастила поставки в Российскую Федерацию ограниченных критически важных технологий, запрещенных западными санкциями.

Индия нарастила поставки в Российскую Федерацию ограниченных критически важных технологий, запрещенных западными санкциями.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, объемы индийского экспорта стали для Москвы вторыми по величине после китайского.

Чиновники США и стран Европы на этом фоне отмечают сложность подавить подсанкционный экспорт. Отмечается, что индийский экспорт таких товаров, как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае - то есть примерно вдвое по сравнению с предыдущими месяцами этого года. В июле он подскочил до 95 млн долларов, рассказали Bloomberg чиновники на условиях анонимности.

По объемам поставок подсанкционных товаров для РФ Индию опережает только Китай. Западные чиновники утверждают, что почти пятая часть запрещенных технологий попадают в российский военно-промышленный комплекс через Индию.

Из-за санкций экспорт большинства предметов двойного использования непосредственно в Россию запрещен, поэтому Москва закупает их у третьих государствах, а иногда и у разных дочерних компаний западных фирм или через сеть посредников.