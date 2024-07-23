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Bloomberg: Харрис в отличие от Байдена отстает от Трампа всего на 2 п.п.

Bloomberg: Харрис в отличие от Байдена отстает от Трампа всего на 2 п.п. Вице-президент США Камала Харрис отстает от кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п., ее показатели значительно лучше, чем у американского лидера Джо Байдена.
Другие страны
23 июля 2024 г. 19:25
Bloomberg: Харрис в отличие от Байдена отстает от Трампа всего на 2 п.п.

Вице-президент США Камала Харрис отстает от кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п., ее показатели значительно лучше, чем у американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса общественного мнения компании Morning Consult.

Уточняется, что это первый крупный опрос после заявления Байдена о выходе из гонки. До этого решения Байден отставал от Трампа на 6 п.п.

Виной этому, отмечает агентство, было неудачное выступление американского президента на дебатах в конце июня. Однако его решение поддержать Харрис дает надежду демократам на победу в предстоящих выборах.

Опрос Morning Consult продемонстрировал, что Трамп набирает 47%, а Харрис - 45%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Baydendən fərqli olaraq, Harris Trampdan cəmi 2 faiz geri qalır

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