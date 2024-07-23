Bloomberg: Харрис в отличие от Байдена отстает от Трампа всего на 2 п.п.

Вице-президент США Камала Харрис отстает от кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п., ее показатели значительно лучше, чем у американского лидера Джо Байдена.

Вице-президент США Камала Харрис отстает от кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п., ее показатели значительно лучше, чем у американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса общественного мнения компании Morning Consult.

Уточняется, что это первый крупный опрос после заявления Байдена о выходе из гонки. До этого решения Байден отставал от Трампа на 6 п.п.

Виной этому, отмечает агентство, было неудачное выступление американского президента на дебатах в конце июня. Однако его решение поддержать Харрис дает надежду демократам на победу в предстоящих выборах.

Опрос Morning Consult продемонстрировал, что Трамп набирает 47%, а Харрис - 45%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.