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Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай

Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в КНР на неопределенную дату из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана.
Другие страны
22 июля 2023 г. 12:23
Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в КНР на неопределенную дату из-за отсутствия в публичном пространстве китайского коллеги Цинь Гана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Изначально визит Клеверли планировался в конце июля. Отсутствие главы МИД КНР стало главной причиной, по которой министр иностранных дел отложил свою поездку.

Агентство сообщило, что обе стороны заняты поиском альтернативных дат для встречи высокопоставленных чиновников. МИД Великобритании отказался от комментариев.

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