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Bloomberg: Гипотетическая война Южной Кореи и КНДР обойдется миру в $4 трлн

Bloomberg: Гипотетическая война Южной Кореи и КНДР обойдется миру в $4 трлн Первый год полномасштабной войны между Республикой Корея и КНДР может обойтись мировой экономике в $4 трлн, что составляет 3,9% совокупного ВВП всего мира.
Другие страны
29 июля 2024 г. 08:59
Bloomberg: Гипотетическая война Южной Кореи и КНДР обойдется миру в $4 трлн

Первый год полномасштабной войны между Республикой Корея и КНДР может обойтись мировой экономике в $4 трлн, что составляет 3,9% совокупного ВВП всего мира.

Как передает Report, такие оценки гипотетического сценария приводит агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что полноценная война на Корейском полуострове "очень маловероятна". Однако в случае конфликта человеческие и экономические потери будут разрушительны, предполагает Bloomberg.

Первый год боевых действий между КНДР и Республикой Корея, согласно анализу этого гипотетического сценария, может стоить мировой экономике $4 трлн, что составляет 3,9% ВВП мира. Это "более чем в два раза больше", чем последствия войны в Украине, утверждает агентство.

В войне могут погибнуть миллионы, добавляет Bloomberg. В сеульской агломерации, которая находится в зоне поражения артиллерии КНДР, проживает примерно 26 млн человек - половина населения Республики Корея.

Агентство называет Республику Корея "заводом полупроводников, построенным на геополитическом разломе". Samsung Electronics поставляет около 41% чипов DRAM и 33% микросхем памяти NAND в мире. Продукцию южнокорейской корпорации покупают и в США, и в Китае. На Сеул и его окрестности приходится 81% производства чипов в стране и 34% промышленного производства.

Агентство считает, что в случае войны на полуострове южнокорейские заводы полупроводников могут стать целью для артиллерии КНДР и ее баллистических ракет малой дальности. Последние имеют дальность около 250 км.

В течение первого года конфликта ВВП Республики Корея может сократиться на 37,5%. Снижение объемов экспорта южнокорейских полупроводников и других товаров может привести к уменьшению ВВП Китая на 5%, американская экономика может сократиться на 2,3%, следует из анализа агентства.

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