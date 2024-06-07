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Германия рассмотрит отправку четвертой системы ЗРК Patriot Украине

Германия рассмотрит отправку четвертой системы ЗРК Patriot Украине Германия рассмотрит возможность отправки четвертой системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине.
Другие страны
7 июня 2024 г. 21:41
Германия рассмотрит отправку четвертой системы ЗРК Patriot Украине

Германия рассмотрит возможность отправки четвертой системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его словам, еще одна батарея Patriot может стать дополнением к трем другим, которые ранее пообещало Украине правительство федерального канцлера Олафа Шольца. Источник добавил, что Берлин еще не принял окончательное решение по данному вопросу.

Издание подчеркивает, что Германия активно прилагает усилия, чтобы объединить возможности противовоздушной обороны среди союзников Украины.

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