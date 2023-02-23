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Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России

Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России Страны-участницы G7 разрабатывают механизм для контроля за соблюдением принятых в отношении России санкций.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 10:05
Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России

Страны-участницы G7 разрабатывают механизм для контроля за соблюдением принятых в отношении России санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, речь идет о создании "координационного механизма по обеспечению соблюдения" санкционного режима. Инструмент позволит усилить обмен информацией по соблюдению санкций и предполагает принятие мер в отношении стран и компаний, которые "подозреваются в содействии России" путем "обхода или нарушения" ограничений.

Кроме того, G7 намерены уделить особое внимание соблюдению ранее введенных в отношении России ограничений. Собеседник агентства подчеркнул, что озабоченность по поводу контроля за санкционным режимом выражают США.

19 февраля агентство также сообщало, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, которые входят в G7, совместно с Евросоюзом планируют усилить давление на компании, которые могут помогать России в обходе последствий санкций, и ужесточить существующие меры.

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Версия на английском языке Bloomberg: G7 developing tool to control sanctions against Russia

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