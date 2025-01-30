Bloomberg: ФРГ заказала вооружения на €2,5 млрд перед досрочными выборами

Германские законодатели одобрили заказы на оружие и оборудование для Бундесвера на сумму около €2,5 млрд перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 23 февраля.

Германские законодатели одобрили заказы на оружие и оборудование для Бундесвера на сумму около €2,5 млрд перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут 23 февраля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, закупки включают в себя новую систему связи для ВС ФРГ на сумму €1,8 млрд, пехотное вооружение стоимостью €417 млн, противотанковое оружие и оружейную станцию на сумму около €100 млн.

Агентство пишет, что заказы являются частью программы перевооружения, инициированной правительством канцлера Германии Олафа Шольца после начала украинского конфликта.

Согласно Bloomberg, бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) также одобрил предоставление государственных гарантий немецкой компании Thyssenkrupp Marine Systems для победы в тендере на строительство трех подводных лодок типа 209 для Аргентины стоимостью €4,1 млрд.