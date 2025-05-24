Bloomberg: Европа хочет покупать вооружения у США для отправки в Украину

Европейские страны заинтересованы в приобретении американских вооружений в больших объемах для продолжения военной помощи Украине, если администрация президента США Дональда Трампа откажется делать это напрямую.

Европейские страны заинтересованы в приобретении американских вооружений в больших объемах для продолжения военной помощи Украине, если администрация президента США Дональда Трампа откажется делать это напрямую.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что у Европы нет ни требуемых арсеналов, ни возможности производить достаточно вооружений, чтобы самостоятельно продолжать поставки Киеву без участия США. Европейские страны видят возможный выход в том, чтобы покупать больше американских систем вооружений, а затем направлять их Украине.

По оценкам экспертов, военная помощь, одобренная предыдущим президентом США Джо Байденом, может быть исчерпана уже этим летом. Заполнить образовавшуюся после этого пустоту Западу будет сложно, пишет издание.