Bloomberg: Евро теряет стоимость на торгах в Австралии после выборов во Франции

Евро торгуется в понедельник в Австралии на 0,3% ниже, чем на закрытии в пятницу, негативная тенденция может отражать опасения инвесторов в связи с победой левых партий на выборах во Франции.

Евро торгуется в понедельник в Австралии на 0,3% ниже, чем на закрытии в пятницу, негативная тенденция может отражать опасения инвесторов в связи с победой левых партий на выборах во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, на открывшихся в понедельник торгах Австралийской фондовой биржи за €1 предлагают $1,0807.

Инвесторы беспокоились по поводу перспективы прихода к власти во Франции "Национального объединения" Ле Пен, но победа левого "Нового народного фронта" была их наибольшим опасением из-за обещаний коалиции расширить бюджетные расходы, когда государственные финансы страны и без того обременены долгами, пишет агентство.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на данные подсчета МВД сообщила, что альянс левых "Новый народный фронт" побеждает на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, получая 182 мандата.