Bloomberg: ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины

Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для этого будет создан трастовый фонд солидарности, сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg.

Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для этого будет создан трастовый фонд солидарности, сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Европейская комиссия уже уведомила дипломатов о работе над инструментом, который будет ориентироваться на долгосрочные потребности Украины. Этот фонд будет создан по образцу европейского COVID-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

В то же время, как отмечает издание, пока неизвестно, как будут распределяться гранты и кредиты.

Источники подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается. Однако цифра достигнет сотен миллиардов евро.