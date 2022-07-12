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Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.
Другие страны
12 июля 2022 г. 03:49
Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Как отмечается, некоторые страны - члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, однако подавляющее большинство стран ЕС подобные меры не поддерживает.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: “Aİ yaxın həftələrdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər”

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