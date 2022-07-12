Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Как отмечается, некоторые страны - члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, однако подавляющее большинство стран ЕС подобные меры не поддерживает.