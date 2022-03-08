ЕС готовит новые санкции против России

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении РФ, который затронет разные сферы.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
"Правительства европейских стран близки к завершению подготовки санкций, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - отмечает издание.
Bloomberg уточняет, что часть перечисленных мер могут принять 8 марта.
Напомним, что сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит новый пакет санкций с премьер-министром Италии Марио Драги.