О нас
Аудио новости

ЕС готовит новые санкции против России

ЕС готовит новые санкции против России Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении РФ, который затронет разные сферыю
Другие страны
8 марта 2022 г. 06:05
ЕС готовит новые санкции против России

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении РФ, который затронет разные сферы.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Правительства европейских стран близки к завершению подготовки санкций, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - отмечает издание.

Bloomberg уточняет, что часть перечисленных мер могут принять 8 марта.

Напомним, что сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит новый пакет санкций с премьер-министром Италии Марио Драги.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayır

Самое читаемое

Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
1 марта 2022 г. 23:57
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
2 марта 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
2 марта 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi