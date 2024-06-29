Bloomberg: Доноры Демократической партии хотят замены Байдена

Доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата.

Доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что кандидата необходимо заменить.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, после дебатов доноры пришли к выводу, что "единственная надежда для демократов" - это уход Байдена.

Агентство указывает, что после дебатов демократы в Вашингтоне обсуждали, кто может баллотироваться вместо него. Среди тех, кто часто упоминался, были вице-президент США Камала Харрис, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмар.

После состоявшихся дебатов экс-президент США Дональд Трамп является "фаворитом на возвращение в Белый дом", пишет Bloomberg.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.