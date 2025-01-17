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Bloomberg: Cвязанные с КНР хакеры взломали компьютер министра финансов США

Bloomberg: Cвязанные с КНР хакеры взломали компьютер министра финансов США Хакеры, имеющие отношение к правительству Китая, получили незаконный доступ к некоторым файлам в компьютере министра финансов США Джанет Йеллен.
Другие страны
17 января 2025 г. 04:26
Bloomberg: Cвязанные с КНР хакеры взломали компьютер министра финансов США

Хакеры, имеющие отношение к правительству Китая, получили незаконный доступ к некоторым файлам в компьютере министра финансов США Джанет Йеллен.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, в распоряжении хакеров оказались около 50 незасекреченных файлов, которые хранились на принадлежащем главе Минфина устройстве.

Кроме того, взлому подверглись компьютеры первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, а также и.о. заместителя министра финансов США Брэдли Смита, пишет Bloomberg.

В начале января газета The Washington Post утверждала, что связанные с КНР хакеры якобы взломали отвечающее за введение санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США и офис Йеллен. По словам источников издания, Пекин мог получить данные о тех, кого Вашингтон рассматривает в качестве потенциальных целей для новых санкций.

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