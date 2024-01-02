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Bloomberg: Cостояние богатейших россиян за 2023 год выросло на 50 млрд долларов

Bloomberg: Cостояние богатейших россиян за 2023 год выросло на 50 млрд долларов Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50,012 млрд долларов.
Другие страны
2 января 2024 г. 16:22
Bloomberg: Cостояние богатейших россиян за 2023 год выросло на 50 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50,012 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 9,29 млрд долларов, его состояние выросло до 24,7 млрд долларов. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 5,67 млрд долларов, до 17,2 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,08 млрд долларов, его состояние составляет 23,9 млрд долларов.

Наибольшие убытки понес основной акционер "Акрона" Вячеслав Кантор, его состояние уменьшилось на 0,149 млрд долларов, до 6,21 млрд.

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