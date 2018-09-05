Bloomberg: Большинство британцев выступят против выхода из ЕС в случае второго референдума

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Великобритании более чем когда-либо скептично относятся к идее Brexit, и, вероятно, британцы проголосуют против выхода из ЕС, если правительство объявит второй референдум.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом свидетельствует итоги нового опроса института социальных исследований NatCen.

В исследовании отмечается, что основной причиной изменения отношения британцев к Brexit стал растущий страх о том, что выход из ЕС нанесет ущерб экономики Великобритании. Общественная поддержка членства в Евросоюзе находится на самом высоком уровне когда-либо — по результатам исследования 59% избирателей поддержат эту идею в случае второго референдума по Brexit. О том, чтобы решительно выйти из ЕС говорят 41% респондентов.

Отмечается, что премьер-министр Тереза Мэй выступает против проведения второго референдума. Главная оппозиционная сила правительства — Лейбористская партия сохраняет открытым вопрос проведения повторного национального голосования после завершения переговоров между Лондоном и ЕС.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.