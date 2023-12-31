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Bloomberg: Богатейшие люди мира компенсировали убытки 2022 года

Bloomberg: Богатейшие люди мира компенсировали убытки 2022 года Миллиардеры из числа 500 богатейших людей мира сумели в 2023 году отыграть потери в размере $1,4 трлн, понесенные в 2022-м.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 11:28
Bloomberg: Богатейшие люди мира компенсировали убытки 2022 года

Миллиардеры из числа 500 богатейших людей мира сумели в 2023 году отыграть потери в размере $1,4 трлн, понесенные в 2022-м.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Bloomberg ссылаясь на собственный рейтинг 500 богатейших людей планеты.

В общей сложности капиталы 500 самых состоятельных миллиардеров планеты выросли на $1,5 трлн. Таким образом, им удалось не только компенсировать прошлогодние убытки, но и заработать дополнительно $100 млрд.

По информации Bloomberg, наибольший вклад в восстановление состояний внесли владельцы технологических компаний. Их капиталы увеличились на $658 млрд, или 48%. Эксперты связывают этот рост с ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта.

В тройку самых богатых людей мира, согласно индексу Bloomberg, входят основатель Tesla Илон Маск, глава LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос.

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