Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.

Как передает Report, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, детали этого запроса еще прорабатываются.

Bloomberg указывает, что включение в запрос финансирования охраны границ может помочь "заручиться поддержкой республиканцев", которые связывают выделение дополнительной помощи другим государствам с решением проблемы увеличения числа мигрантов в США.