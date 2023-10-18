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Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд

Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.
Другие страны
18 октября 2023 г. 05:06
Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.

Как передает Report, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, детали этого запроса еще прорабатываются.

Bloomberg указывает, что включение в запрос финансирования охраны границ может помочь "заручиться поддержкой республиканцев", которые связывают выделение дополнительной помощи другим государствам с решением проблемы увеличения числа мигрантов в США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Konqresdən Ukrayna və İsrailə kömək üçün təxminən 100 milyard dollar istəyəcək

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