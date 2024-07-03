Bloomberg: Байден на саммите НАТО не сможет реабилитироваться после провальных дебатов

Союзники США по НАТО беспокоятся, что "хилый" американский президент Джо Байден не сможет принимать важные решения в альянсе, и саммит 9-11 июля в Вашингтоне не позволит главе государства укрепить свой авторитет.

Союзники США по НАТО беспокоятся, что "хилый" американский президент Джо Байден не сможет принимать важные решения в альянсе, и саммит 9-11 июля в Вашингтоне не позволит главе государства укрепить свой авторитет.

Как сообщает Report, такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, Байден "на шесть лет старше НАТО", недостаточно энергичен и последователен. "В той форме, в которой он сейчас находится и которая вряд ли улучшится, ему будет трудно принимать важные для альянса решения на том уровне, на котором это должны делать президенты США", - написал Клут, отметив, что союзники США по НАТО продолжают отходить от неудачного выступления американского лидера на июньских теледебатах с Дональдом Трампом.

По мнению обозревателя, на саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне Байдену не удастся реабилитировать себя в глазах партнеров.

Однако альтернатива Байдену в виде Трампа на посту президента США не многим лучше, полагает обозреватель. "Трамп не только старше НАТО, но и презирает альянс и, скорее всего, ослабит его сдерживающие силы, поставив под вопрос приверженность США совместной обороне, включая ядерную сферу", - отметил Клут.