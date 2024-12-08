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Bloomberg: Асад пытался связаться с администрацией США и Трампом

Bloomberg: Асад пытался связаться с администрацией США и Трампом Президент Сирии Башар Асад попытался связаться через посредников с действующей американской администрацией и с избранным лидером США Дональдом Трампом.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 03:06
Bloomberg: Асад пытался связаться с администрацией США и Трампом

Президент Сирии Башар Асад попытался связаться через посредников с действующей американской администрацией и с избранным лидером США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, президент арабской республики стремился через Саудовскую Аравию связаться с Вашингтоном с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в обмен на вмешательство Запада с целью прекращения боевых действий в стране.

Кроме того, Асад пытался через посредника уведомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой могут столкнуться христиане в Сирии, если боевики захватят власть.

Предполагалось, что такое послание Орбан, поддерживающий хорошие отношения с Трампом, передаст избранному американскому лидеру, утверждается в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Асад покинул Дамаск.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Əsəd ABŞ administrasiyası və Trampla əlaqə saxlamağa çalışıb

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