Bloomberg: Асад пытался связаться с администрацией США и Трампом

Президент Сирии Башар Асад попытался связаться через посредников с действующей американской администрацией и с избранным лидером США Дональдом Трампом.

Президент Сирии Башар Асад попытался связаться через посредников с действующей американской администрацией и с избранным лидером США Дональдом Трампом.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, президент арабской республики стремился через Саудовскую Аравию связаться с Вашингтоном с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в обмен на вмешательство Запада с целью прекращения боевых действий в стране.

Кроме того, Асад пытался через посредника уведомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой могут столкнуться христиане в Сирии, если боевики захватят власть.

Предполагалось, что такое послание Орбан, поддерживающий хорошие отношения с Трампом, передаст избранному американскому лидеру, утверждается в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Асад покинул Дамаск.