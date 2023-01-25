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Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки

Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки Все рейсы из аэропорта Берлина будут отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi.
Другие страны
25 января 2023 г. 14:45
Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки

Все рейсы из аэропорта Берлина отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в соответствующем заявлении оператора транспортной площадки.

Речь идет о порядка 300 вылетах и посадок, что создаст трудности для около 35 тыс. пассажиров.

Участники профсоюза требуют повышения ежемесячной заработной платы на 500 евро для сотрудников отрасли, а также увеличения бонусов для сотрудников службы авиационной безопасности, которые работают в выходные и праздничные дни.

Для пассажиров, у которых была запланирована поездка на 25 января, руководство авиакомпании Lufthansa предложит перебронировать рейс на другие дни.

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