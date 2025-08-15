О нас

Bloomberg: Администрация Трампа хочет купить долю в Intel

Bloomberg: Администрация Трампа хочет купить долю в Intel Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении доли в американском технологическом гиганте Intel.
Другие страны
15 августа 2025 г. 03:25
Bloomberg: Администрация Трампа хочет купить долю в Intel

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении доли в американском технологическом гиганте Intel.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, эта сделка призвана укрепить производственные мощности корпорации на территории Соединенных Штатов, в том числе помочь в строительстве производственного центра в штате Огайо. Предложение о приобретении доли последовало за встречей главы Intel Лип-Бу Тана и Трампа в Белом доме 11 августа. Условия сделки еще согласовываются. В случае достижения договоренности Лип-Бу Тан, вероятнее всего, останется во главе корпорации, отмечает агентство.

Компания не подтвердила Bloomberg информацию о переговорах с властями. "Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с администрацией Трампа. Но мы не собираемся комментировать слухи", - говорится в заявлении Intel.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi