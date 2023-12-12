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Bloomberg: Абу-Даби стал новым центром притяжения миллиардеров

Bloomberg: Абу-Даби стал новым центром притяжения миллиардеров Город Абу-Даби набирает популярность среди миллиардеров из различных стран мира.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 06:10
Bloomberg: Абу-Даби стал новым центром притяжения миллиардеров

Город Абу-Даби набирает популярность среди миллиардеров из различных стран мира.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Десятки богатейших людей перевели свои активы в Абу-Даби, создав компании специального назначения (SPV), пишет агентство.

По данным консалтинговой компании M/HQ, в свободной зоне и финансовом центре Abu Dhabi Global Market (ADGM) в настоящее время действует более 5 тыс. таких компаний. В 2016 году их насчитывалось всего 46.

Bloomberg отмечает, что открытая в 2015 свободная зона ADGM стала привлекательной особенно в последние годы, так как власти ОАЭ не стали вводить санкции против России и связанных с ней компаний, в то время как США и Великобритания только ужесточили ограничения.

Кроме того, ADGM привлекает миллиардеров гарантиями защиты их активов от иностранных юрисдикций, а также широкой сетью соглашений ОАЭ с другими странами об избежании двойного налогообложения.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Əbu-Dabi milyarderlər üçün yeni cazibə mərkəzinə çevrilib

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