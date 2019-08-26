Блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради популярности своего канала

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Китайский блогер Чао (Chao) инсценировал ДТП в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Блогер, находясь за рулем автомобиля Lamborghini, якобы столкнулся с 55-летней женщиной на электроскутере. После постановочной аварии "пострадавшая" - как выяснилось впоследствии, мать блогера – каталась по асфальту, изображая боль от полученных травм.

Инцидент снимал на видео друг блогера. Отмечается, что таким образом Чао рассчитывал повысить популярность своего профиля в социальной сети.

Очевидцы и участники дорожного движения заявили на авторов ролика в полицию. В заявлении говорилось, что действия блогера спровоцировали затор. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней (около 47,5 манатов) за нарушение общественного порядка.