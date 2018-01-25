Блогер делал селфи и попал под поезд - ВИДЕО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Попытка сделать экстремальное селфи на фоне железнодорожного состава плохо закончилась для жителя индийского города Хайдарабад. Как сообщает Report, видео, на котором движущийся поезд задевает его, опубликовано на YouTube.

Молодой человек пытался сделать фото, где он позирует с уверенным лицом, указывая на локомотив и вагоны, однако подошел к рельсам слишком близко.

Блогер серьезно не пострадал, ему быстро оказали медицинскую помощь, врачи оценивают его состояние как стабильное.