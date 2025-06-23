Ближний Восток в режиме ожидания: страны Персидского залива и Ирак готовятся к возможному удару Ирана

Ближний Восток в режиме ожидания: страны Персидского залива и Ирак готовятся к возможному удару Ирана

Напряженность в регионе Ближнего Востока достигла критической отметки после недавних ударов США по ядерным объектам Ирана. Страны Персидского залива и Ирак приняли беспрецедентные меры безопасности, ожидая возможного иранского ответа.

Как сообщает Report, среди наиболее вероятных вариантов ответного удара Ирана – удары по американским базам и местам дислокации военных в регионе.

Катар

Посольство США в Катаре выпустило экстренное предупреждение, рекомендовав своим гражданам "укрыться" в местах дислокации до дальнейшего уведомления. В электронном письме, отправленном американцам отмечалось, что решение принято "из соображений предосторожности". Это предупреждение последовало за временным запретом, введенным на прошлой неделе, который ограничил доступ персонала посольства на базу Аль-Удейд – крупнейшую военную базу США на Ближнем Востоке, расположенную в Катаре.

Согласно информации ряда СМИ, американское командование эвакуировало часть авиации с базы Аль-Удейд еще на прошлой неделе в рамках комплекса мер по обеспечению безопасности своих сил в регионе.

Вслед за США с аналогичным призывом выступила Великобритания. "После предупреждения Соединенных Штатов, в качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам Великобритании в Катаре оставаться на месте до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.

МИД Катара в свою очередь выступил с официальным разъяснением, подчеркнув, что рекомендации различных посольств своим гражданам проявлять осторожность или избегать определенных районов в Катаре являются частью стандартной практики, которую обычно применяют многие страны в отношении рекомендаций по поездкам и обновлений безопасности. В ведомстве также заверили, что ситуация с безопасностью в стране остается стабильной, и что власти внимательно следят за развитием событий, находясь в полной готовности для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны.

Бахрейн

В Бахрейне американские военные и гражданские лица уже несколько дней соблюдают режим повышенной осторожности, особенно в районе базы Пятого флота США. По имеющимся данным, американское командование провело частичную эвакуацию персонала из этого стратегически важного района.

Саудовская Аравия

Дипломатическая миссия США в Саудовской Аравии выпустила официальное предупреждение, рекомендуя своим гражданам и сотрудникам диппредставительств в королевстве проявлять повышенную бдительность, избегать несущественных поездок и держаться подальше от стратегических объектов в свете нарастающей региональной напряженности.

Соединенные Штаты

Высокопоставленные американские чиновники в беседе с агентством Reuters выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что "США видят значительный риск неминуемого иранского ответа против американских сил, возможно, в течение дня или двух". При этом они подчеркнули, что "США по-прежнему стремятся к дипломатическому решению" конфликта.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил 22 июня газете New York Times, что военные и разведывательные службы обнаружили признаки того, что проиранские ополченцы готовятся атаковать американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии в ответ на удары США по Ирану. Согласно этой информации, действия ополченцев пока отложены; иракские официальные лица прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы отговорить ополченцев от эскалации конфликта.

Ирак

В результате американского удара по Ирану шиитские ополченцы в Ираке активно готовятся к ответным действиям против американских интересов в стране, а также в странах Персидского залива. Их потенциальный ответ реализует угрозы, которые они озвучивали еще до удара. Среди наиболее активных группировок выделяются "Катаиб Хезболла", "Саййид аш-Шухада", "Асаиб Ахль аль-Хак", "Харакат ан-Нуджаба" и ряд других.

Тем временем командиры и бойцы этих ополчений эвакуировали свои базы и жилища, уйдя в подполье из опасений целенаправленных ликвидаций со стороны Израиля или США. По данным из надежных источников, они также сменили номера телефонов и места укрытия, как для себя, так и для членов своих семей.

Правительство Ирака стянуло значительное число дополнительных войск к посольству США в Багдаде и другим стратегически важным объектам, а также к государственной границе, опасаясь ответных действий. Иракские лидеры и высокопоставленные чиновники неоднократно выражали опасения, что их страна может стать следующей мишенью и превратиться в еще одно поле боя в разгорающемся региональном конфликте.

Согласно официальному заявлению национальной нефтяной компании Ирака, крупнейшие энергетические компании, включая ENI (Италия), BP (Великобритания) и TotalEnergies (Франция), работающие на нефтяных месторождениях страны, приняли решение об эвакуации части своего персонала.

Авиасообщение

Французская авиакомпания Air France объявила о полной отмене своих рейсов в пункты назначения на Ближнем Востоке до 14 июля. Днем ранее British Airways также приняла решение о приостановке рейсов в Дубай и Катар после ударов США по Ирану.